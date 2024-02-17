Киев, 17 февраля, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Франция вместе с другими странами «Большой семёрки» (G7) намерена выработать механизм возмещения ущерба, причинённого Украине в результате боевых действий. Такой пункт есть в подписанном соглашении о безопасности между Парижем и Киевом.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Таким образом, участники продолжат совместную работу с государствами G7 и другими странами по созданию не только компенсационного механизма, но и защите инфраструктуры Украины, преимущественно за счёт укрепления средств ПВО.

Согласно тексту соглашения, участники намерены обнаруживать, сдерживать и пресекать любую киберагрессию, кибершпионаж.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля президент Франции Эммануэль Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали в Париже двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

Соглашение о безопасности Парижа с Украиной заключено сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Франция в 2024 году выделит €3 млрд военной помощи Киеву. Документ включает поставки современного оружия и оборудования, «совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО», обучение военных ВСУ и укрепление обороны Украины.

Соглашение о гарантиях безопасности между Парижем и Киевом содержит обязательства украинской стороны продолжать необходимые для вступления в Евросоюз реформы.