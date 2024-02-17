В Ижевске пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании
МЧС: в Ижевске ликвидировали открытое горение здания, идёт разбор конструкций
Ижевск, 17 февраля, 2024, 07:01 — ИА Регнум. В Ижевске огнеборцы ликвидировали открытое горение в производственном здании, сообщили 17 февраля в МЧС России.
«В Ижевске пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — написали в Telegram-канале ведомства.
Спасатели проводят проливку и разборку конструкций.
Как передавало ИА Регнум, ночью 17 февраля в Ижевске на улице Орджоникидзе, 2л загорелось производственное здание на площади 2,8 тыс. кв. метров. Изначально к тушению огня привлекли порядка 59 спасателей и 21 единицу техники. Площадь пожара увеличилась до 3,5 тыс. кв. метров. Численность спасательного отряда нарастили до более чем 100 человек, работают 33 единицы техники. Причины возникновения возгорания неизвестны.
К утру 17 февраля огнеборцам удалось локализовать пожар в Ижевске на площади 3,5 тыс. кв. метров.