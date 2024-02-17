Ижевск, 17 февраля, 2024, 07:01 — ИА Регнум. В Ижевске огнеборцы ликвидировали открытое горение в производственном здании, сообщили 17 февраля в МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«В Ижевске пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — написали в Telegram-канале ведомства.

Спасатели проводят проливку и разборку конструкций.

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Как передавало ИА Регнум, ночью 17 февраля в Ижевске на улице Орджоникидзе, 2л загорелось производственное здание на площади 2,8 тыс. кв. метров. Изначально к тушению огня привлекли порядка 59 спасателей и 21 единицу техники. Площадь пожара увеличилась до 3,5 тыс. кв. метров. Численность спасательного отряда нарастили до более чем 100 человек, работают 33 единицы техники. Причины возникновения возгорания неизвестны.

К утру 17 февраля огнеборцам удалось локализовать пожар в Ижевске на площади 3,5 тыс. кв. метров.