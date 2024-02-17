Ижевск, 17 февраля, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Ижевские спасатели локализовали пожар в здании на площади 3500 кв. метров, сообщили 17 февраля в МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«В Ижевске огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 3 500 квадратных метрах», — написали в Telegram-канале ведомства.

На месте работают более 100 специалистов и 33 единицы техники. Тушение возгорания продолжается. Пострадавших нет.

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Как сообщало ИА Регнум, ночью 17 февраля на улице Орджоникидзе, 2л города Ижевска загорелось производственное здание на площади 2,8 тыс. кв. метров. Затем огонь распространился до 3,5 тыс. кв. метров. Причины пожара устанавливаются.

В ночь на 17 декабря при пожаре в жилом доме на улице 2-й Живсовхозной в Ижевске погибли три человека, в том числе двое детей. Пожар вспыхнул в деревянном двухквартирном жилом доме. Впоследствии огонь охватил всю кровлю. Всего в доме на момент пожара находились восемь человек, в том числе четыре ребёнка.