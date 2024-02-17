Москва, 17 февраля, 2024, 04:12 — ИА Регнум. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан заявил, что Эквадор отменяет своё решение о поставке российской техники в США. Об этом дипломат сказал «РИА Новости» после встречи 16 февраля с президентом страны Даниэлем Нобоа.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Владимир Спринчан

Спринчан пояснил, что они с главой Эквадора подробно обсудили двусторонние отношения, при этом акцент был сделан на «некоторые осложнения», которые наметились в последние дни между странами.

По словам посла, президент Нобоа заявил, что его страна, учитывая нейтральный статус и постоянное членство в ООН, «не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне».

«Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путём, дипломатическими инструментами», — добавил Владимир Спринчан, заверив, что обещанную ранее Америке технику, передавать Эквадор не будет.

Официально об этом станет известно уже на следующей недели, уточнил российский дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, Даниэль Нобоа обязался предпринять необходимые меры для снятия озабоченности фитосанитарных властей России по поводу поставок бананов, заявил Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом республики.

В январе эквадорские власти обещали передать США старую российскую и украинскую технику в обмен на новые подобные средства стоимостью 200 млн долларов, писали СМИ. У Эквадора есть советские вертолёты Ми-171Е и переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла».

В МИД РФ назвали решение Кито передать США российскую технику опрометчивым, принятым под давлением заинтересованных лиц.