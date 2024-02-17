Киев, 17 февраля, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что принял решение о выводе всех подразделений из Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

Сергей Корсун ИА Регнум Потери ВСУ Авдеевка

Генерал-полковник украинской армии объяснил своё решение тем, что стремится сохранить жизни подчинённых, учитывая «оперативную обстановку вокруг Авдеевки».

«Во избежание окружения и ради сохранения военнослужащих принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — написал Сырский в соцсетях.

Как сообщало ИА Регнум, командующий группировкой ВСУ «Таврия» генерал Александр Тарнавский заявил, что украинские военные покидают уничтоженные ВС РФ позиции в Авдеевке.

Решение вывести ВСУ из Авдеевки должно приниматься руководством армии, это событие не грозит политическими последствиями для Киева, заявил 16 февраля в эфире телемарафона советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Чиновник добавил, что российские военные могут додавить на некоторых направлениях.

Горящие украинские танки стали выводить из Авдеевки.

Высокопоставленная представительница Пентагона назвала ситуацию в Авдеевке предвестником новых поражений украинской армии. Она добавила, что у ВСУ без помощи союзников нет шансов против российской армии.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что начавшееся 4 июня 2023 года контрнаступление ВСУ, полностью и абсолютно провалилось. Глава государства подчеркнул, что при продолжении конфликта украинская государственность может получить невосполнимый удар.