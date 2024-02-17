Челябинск, 17 февраля, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Россия может самостоятельно развивать технологии, которые рассчитывала получать за границей, заявил 16 февраля президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и рабочими завода в индустриальном парке «Станкомаш».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Мы рассчитывали на то, что, продавая нефть и газ, уголь и металлические заготовки, будем получать всё высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром, но появилась необходимость, оказалось, что есть и возможность производить всё самим. Не всё, но то, что нужно, ключи технологические развивать собственные, мы так и будем это делать», — сказал российский лидер.

На вопрос о наличии в России специальных программ по подготовке специалистов в сфере робототехники Путин ответил утвердительно. Глава государства подчеркнул, что это давно требовало внимание. Эта программа не единственная, власти совершенно точно будут работать над расширением, заверил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Челябинск. Он посетил завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и приехал в индустриальный парк «Станкомаш», основной площадкой которой является промышленная группа «Конар». Она специализируется на производстве продукции для проектов в нефтегазовом секторе, в том числе проектов по сжижению природного года, а также для проектов в сферах судостроения, энергетики, промышленного строительства.

Также в Челябинске президент России заявил, что отечественные компании успешно заменяют импортную продукцию и организуют производства в тех секторах экономики, где раньше доминировали западные бренды. Речь идёт как о потребительских товарах широкого спроса, так и о высокотехнологичной продукции, включая фармацевтику, машиностроение, производство электрооборудования, авиационной, автомобильной и железнодорожной техники, отметил Владимир Путин.