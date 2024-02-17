Ижевск, 17 февраля, 2024, 03:32 — ИА Регнум. В МЧС РФ сообщили, что площадь пожара в горящем производственном здании в Ижевске увеличилась до 3,5 тыс. квадратных метров.

Якутск.рф Огонь

По информации спасателей в тушении огня задействованы более 100 пожарных и 33 единицы техники.

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Как сообщало ИА Регнум, в Ижевске, на улице Орджоникидзе, 2л, ночью 17 февраля загорелось производственное здание на площади 2,8 тыс. кв. метров.

Причина пожара не известна.

17 декабря 2023 года в Астрахани ликвидировали возгорание в административном здании в Советском районе. Крупный пожар вспыхнул вечером. В здании также находились жилые помещения. МЧС задействовало 91 человека и 16 единиц техники.

Вечером 13 февраля 2024 года в 11-этажном жилом доме в Анапе произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. метров. В МЧС уточнили, что загорелась мансарда. Спасатели эвакуировали из дома 440 человек, включая 112 детей.