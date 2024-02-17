Киев, 17 февраля, 2024, 03:27 — ИА Регнум. Соглашение о гарантиях безопасности между Парижем и Киевом содержит обязательства украинской стороны продолжать необходимые для вступления в Евросоюз реформы. Об этом сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский

«Украина будет работать над углублением ключевых реформ в сферах правосудия и верховенства права, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, модернизации своего государственного аппарата, децентрализации, защиты прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, прозрачности и надлежащего управления как в экономическом секторе, так и в секторе безопасности и обороны», — привело издание текст соглашения.

Кроме того в документе говорится, что в случае «будущего вооруженного нападения России на Украину» Киев и Париж в течение суток проведут консультации на тему принятия мер противодействия. Франция также пообещала предоставить Украине военную и экономическую поддержку.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля президент Франции Эммануэль Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали в Париже двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. После подписания документа Макрон заявил, что «это знак решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе». Соглашение конкретизирует обязательства, взятые в формате «Большой семерки» на полях саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году, сказал французский президент.

В Елисейском дворце уточнили, что соглашение о безопасности Парижа с Украиной заключено сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Франция в 2024 году выделит €3 млрд военной помощи Киеву. Документ включает поставки современного оружия и оборудования, «совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО», обучение военных ВСУ и укрепление обороны Украины.