Нью-Йорк, США, 17 февраля, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обжаловать решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве. Об этом сообщил 16 февраля телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы будем подавать апелляцию», — сказал Трамп.

Суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Согласно постановлению, Трампу запретили обращаться за кредитами в любое зарегистрированное в Нью-Йорке финансовое учреждение в течение трёх лет. Кроме того, его обязали выплатить свыше $350 млн. Экс-президент США вправе обжаловать решение суда.

Как передавало ИА Регнум, Дональд Трамп назвал судебный процесс по гражданскому иску о мошенничестве «охотой на ведьм» и вмешательством в выборы. Он добавил, что помогал Нью-Йорку в худшие для него времена, но теперь по вине действующего президента США Джо Байдена город переполнен миграционной преступностью.

В ноябре 2023 года прокуратура обратилась в суд округа Фултон (штат Джорджия) с просьбой начать в августе 2024 года процесс рассмотрения дела против бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года. При этом слушания, на которых должна быть представлена окончательная позиция по предъявленным обвинениям, следствие предложило провести в июне 2024 года.