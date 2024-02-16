Москва, 17 февраля, 2024, 02:59 — ИА Регнум. Российский Минздрав подготовил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим, а также перечень состояний, при которых эта помощь может быть оказана. Соответствующий проект приказа опубликован 16 февраля на портале проектов нормативных правовых актов.

Zimin Vas Скорая помощь

По данным проекта, теперь можно будет оказывать первую помощь без согласия пострадавшего, одного из родителей или иного законного представителя, если при этом нет соответствующего отказа человека.

Оказание первой помощи может осуществляться с использованием инструкций от диспетчера скорой медицинской помощи.

Первая помощь должна оказываться в отсутствие сознания, при остановке дыхания или сердца, нарушении проходимости дыхательных путей инородным телом, при кровотечениях, травмах, ранениях, отравлениях, укусах ядовитых животных, судорогах и прочих состояниях, требующих вызова скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, Россия должна быть готова к угрозе возникновения новых эпидемий, для этого необходимо иметь хорошие медицинские наработки. Об этом заявил 14 февраля президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания, посвящённого будущим технологиям.

Путин также заявил, что Россия должна увеличить финансирование инноваций в медицине.