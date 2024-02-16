Нью-Йорк, США, 17 февраля, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп назвал судебный процесс по гражданскому иску о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization «охотой на ведьм». Заявление политика опубликовано в соцсети TRUTH Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Жуликоватый судья штата Нью-Йорк, сотрудничающий с тотально коррумпированным генеральным прокурором <…> только что оштрафовал меня на $355 млн, основываясь лишь на том, что я выстроил превосходную компанию. Это вмешательство в выборы и охота на ведьм!» — прокомментировал вердикт Трамп.

Экс-глава Белого дома заявил, что помогал Нью-Йорку в худшие для него времена, но теперь по вине действующего президента США Джо Байдена город переполнен миграционной преступностью.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Также судья предписал экс-президенту США выплатить $355 млн. Трампу запретили обращаться за кредитами в любое зарегистрированное в Нью-Йорке финансовое учреждение на протяжении трёх лет.

В январе суд присяжных в Нью-Йорке вынес постановление, обязующее Трампа выплатить более $80 млн компенсации по иску Джин Кэрролл, обвинившей его в домогательствах и клевете. Бывший президент США заявил о намерении обжаловать приговор. Трамп отметил, что он полностью не согласен с решением суда. По его мнению, вердикт присяжных носит политический подтекст. Экс-глава Белого дома считает, что такими шагами ему и Республиканской партии США пытаются помешать участвовать в избирательной кампании.