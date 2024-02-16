Курск, 17 февраля, 2024, 02:34 — ИА Регнум. В Курской области в ночь на 17 февраля отменили ракетную опасность.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

«Внимание! Отбой ракетной опасности», — предупредил жителей губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области в ночь на 17 февраля работали средства противовоздушной обороны.

При объявлении ракетной опасности жителям Курской области рекомендовали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

В ночь с 14 на 15 февраля беспилотник ВСУ атаковал Курскую область. В результате возник пожар на нефтебазе. Пострадавших не было.

Поздним вечером 16 февраля объявили ракетную опасность в Белгороде и Белгородской области.