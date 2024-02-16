Париж, 17 февраля, 2024, 02:24 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским разразился обвинениями в адрес России по надуманным утверждениям, которые под собой не имеют доказательств.

Estonian Presidency Эммануэль Макрон

Со слов Макрона, российская сторона якобы «увеличила число зон дестабилизации и конфронтации, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке». Также французский политик выразил обеспокоенность «о возможном размещении Россией ядерного оружия в космосе».

«Эти факты, если они будут подтверждены, будут серьёзными, незаконными и дестабилизирующими для мира и для граждан», — заявил Макрон журналистам и призвал Москву дать разъяснения.

Как сообщало ИА Регнум, двустороннее соглашение о безопасности, подписанное 16 февраля президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским, заключено сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Франция выделит 3 млрд евро военной помощи Киеву в 2024 году.

Макрон испугался возможного убийства в Киеве, поэтому решил отменить запланированный визит в столицу Украины и поделиться ядерным потенциалом со всем Евросоюзом, который на самом деле контролируют США. Об этом 14 февраля заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Телеканал ABC News со ссылкой на источники 14 февраля сообщил, что в правительстве США знают о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников.

В Кремле слухи о якобы планах России разместить ядерное оружие в космосе назвали очередной уловкой Белого дома. Очевидно, что администрация США пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.