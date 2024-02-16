* внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Москва, 17 февраля, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Заявления различных западных политиков и экспертов по поводу смерти осужденного Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) являются «оголтелыми и недопустимыми». Об этом 16 февраля сказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Навальный

Песков акцентировал, что на данный момент нет никакой информации о причинах смерти Навального, а у Запада уже готовы свои версии и ответы.

«Идут такие заявления. Очевидно, что они абсолютно оголтелые. Мы считаем недопустимыми такие заявления. Они неприемлемы», — безапелляционно сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента заявил, что главе государства Владимиру Путину было доложено о случившемся, а ФСИН «реагирует, предпринимает все необходимые действия».

Что касается вопроса журналистов о каком-либо участии президента в расследовании смерти Алексея Навального, Песков лаконично ответил, что «больше нечего рассказать по этой теме».

Как передавало ИА Регнум, Алексей Навальный умер в исправительной колонии. Об этом сообщили в УФСИН ЯНАО. Ему после прогулки стало плохо, практически сразу он потерял сознание. Незамедлительно прибыли медики учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Были проведены все необходимые реанимационные действия, но помочь Навальному не смогли. Врачи констатировали смерть, причину которой покажет вскрытие.

Вероятной причиной смерти блогера назван оторвавшийся тромб, точного заключения пока нет.

Отец Алексея Навального Анатолий подтвердил смерть сына.

Блогер отбывал наказание в ХМАО, в знаменитом «Полярном волке» — колонии № 3, в посёлке Харп, куда его перевели из Владимирской области и регулярно попадал в ШИЗО.

Алексей Навальный 4 августа 2023 года был приговорён к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.

Впервые в заключении Навальный оказался в феврале 2021 года. Тогда Симоновский суд Москвы отменил ему условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений блогером испытательного срока.

В 2021 году мировой суд Бабушкинского района Москвы признал Навального виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета») по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны. Ему был назначен штраф в размере 850 тыс. рублей.