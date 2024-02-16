Кито, 17 февраля, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Лидер Эквадора Даниэль Нобоа обязался предпринять необходимые меры для снятия озабоченности фитосанитарных властей России по поводу поставок бананов, сообщил посол РФ Владимир Спринчан по итогам встречи с главой республики.

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«Президент Нобоа поблагодарил российскую сторону за позитивную реакцию совместно искать выходы из ситуации с временной приостановкой части эквадорского экспорта бананов и заверил, что с эквадорской стороны будут предприняты все усилия, чтобы снять все озабоченности российских фитосанитарный властей», — сказал дипломат в ходе беседы с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, с 5 февраля Россельхознадзор приостановил сертификацию пяти производителей бананов из Эквадора. Причиной стала обеспокоенность из-за систематических выявлений мухи-горбатки в поступающем из республики фрукте. Россия ограничила импорт бананов почти на треть, так как отказалась от продукции 25% компаний-производителей.

Глава министерства производства, внешней торговли, инвестиции и рыбной промышленности Эквадора Сонсолес Гарсия заявила, что республика предоставила российским фитосанитарным властям техническое обоснование для снятия ограничений на экспорт бананов. Риски для российских потребителей отсутствуют, а поставки бананов в Россию напрямую связаны с 25 тыс. рабочих мест и с более чем 3 тыс. мелких производителей, заверила министр.

Делегаты из Эквадора планируют посетить Россию для решения проблем с поставкой бананов, подтвердили в МИД республики.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт 16 февраля заявил, что Федеральная надзорная служба разрешила поставлять бананы пяти эквадорским компаниям, в отношении которых ранее были введены ограничения. Стороны обсудят проблему 19 февраля в формате видеоконференции.