Москва, 17 февраля, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Боксёр, 44-летний Кевин Джонсон американского происхождения, победил под российским флагом в поединке в Москве 16 февраля. Получивший российское гражданство спортсмен выиграл у ирландца Шона Тёрнера техническим нокаутом в четвёртом раунде.

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Это был первый бой Джонсона после получения российского гражданства. Соперники боксировали в перчатках для смешанных единоборств (ММА).

«Это было очень важно для меня. Тёрнер пропускал мои удары и говорил грязные вещи, грязный парень. Я буду продолжать выступать и приносить победы России. Это самое главное для меня, для моей страны», — цитирует боксёра ТАСС.

На профессиональном ринге Джонсон одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, два боя завершил вничью.

У 32-летнего Шона Тёрнера 12 побед (восемь нокаутом), четыре поражения.

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Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксёру Кевину Джонсону, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Кевин Блю Джонсон родился 7 сентября 1979 года в Нью-Джерси. Среди профессионалов — бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC (2009 год) в тяжёлом весе. Начал заниматься боксом в возрасте 18 лет. Выиграл 14 поединков. На профессиональном ринге Джонсон дебютировал в 2002 году.

В сентября 2023 года Путин предоставил гражданство РФ канадскому защитнику хабаровского хоккейного клуба «Амур» Кэмерону Ли. О намерении вступить в гражданство России канадский хоккеист заявил в июле того же года. Спортсмен сказал, что ему нравится в России.

В конце июля российское гражданство получил уроженец США, защитник московского «Динамо» Бреннана Менелла.