Боксёр Джонсон выиграл первый бой под российским флагом у ирландца
Боксёр Кевин Джонсон выиграл первый бой под российским флагом у ирландца
Москва, 17 февраля, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Боксёр, 44-летний Кевин Джонсон американского происхождения, победил под российским флагом в поединке в Москве 16 февраля. Получивший российское гражданство спортсмен выиграл у ирландца Шона Тёрнера техническим нокаутом в четвёртом раунде.
Это был первый бой Джонсона после получения российского гражданства. Соперники боксировали в перчатках для смешанных единоборств (ММА).
«Это было очень важно для меня. Тёрнер пропускал мои удары и говорил грязные вещи, грязный парень. Я буду продолжать выступать и приносить победы России. Это самое главное для меня, для моей страны», — цитирует боксёра ТАСС.
На профессиональном ринге Джонсон одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, два боя завершил вничью.
У 32-летнего Шона Тёрнера 12 побед (восемь нокаутом), четыре поражения.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксёру Кевину Джонсону, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Кевин Блю Джонсон родился 7 сентября 1979 года в Нью-Джерси. Среди профессионалов — бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC (2009 год) в тяжёлом весе. Начал заниматься боксом в возрасте 18 лет. Выиграл 14 поединков. На профессиональном ринге Джонсон дебютировал в 2002 году.
В сентября 2023 года Путин предоставил гражданство РФ канадскому защитнику хабаровского хоккейного клуба «Амур» Кэмерону Ли. О намерении вступить в гражданство России канадский хоккеист заявил в июле того же года. Спортсмен сказал, что ему нравится в России.
В конце июля российское гражданство получил уроженец США, защитник московского «Динамо» Бреннана Менелла.