Мантуров: в 2023 году в России на 5,3% увеличилось производство стали
Челябинск, 17 февраля, 2024, 01:21 — ИА Регнум. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что по итогам 2023 года в стране на 5,3% увеличилась выплавка стали.
Как пояснил Мантуров, улучшение ситуации в отрасли обусловлено увеличением отгрузок на внутренний рынок и, прежде всего, для инфраструктурных проектов и жилищного строительства.
Вице-премьер заверил, что металлурги полностью адаптировались к новым условиям.
«Наши сталевары увеличили выплавку на 5,3%, тем самым преодолев негативные тенденции 2022 года», — заявил Денис Мантуров на совещании по поддержке промышленности в Челябинске.
Как сообщало ИА Регнум, российская промышленность уверенно развивается, несмотря на внешнее давление. Об этом 16 февраля заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности в Челябинске.
Путин в Челябинске посетил завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и индустриальный парк «Станкомаш».
В ходе разговора с рабочими парка глава государства заявил, что российские компании получили новые возможности после введения санкций. Они щедро вкладываются в своё развитие и подготовку кадров.