Челябинск, 17 февраля, 2024, 01:21 — ИА Регнум. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что по итогам 2023 года в стране на 5,3% увеличилась выплавка стали.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталь

Как пояснил Мантуров, улучшение ситуации в отрасли обусловлено увеличением отгрузок на внутренний рынок и, прежде всего, для инфраструктурных проектов и жилищного строительства.

Вице-премьер заверил, что металлурги полностью адаптировались к новым условиям.

«Наши сталевары увеличили выплавку на 5,3%, тем самым преодолев негативные тенденции 2022 года», — заявил Денис Мантуров на совещании по поддержке промышленности в Челябинске.

Как сообщало ИА Регнум, российская промышленность уверенно развивается, несмотря на внешнее давление. Об этом 16 февраля заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности в Челябинске.

Путин в Челябинске посетил завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и индустриальный парк «Станкомаш».

В ходе разговора с рабочими парка глава государства заявил, что российские компании получили новые возможности после введения санкций. Они щедро вкладываются в своё развитие и подготовку кадров.