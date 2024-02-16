Кито, 17 февраля, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Власти Эквадора приняли решение отменить поставку российской техники в США, сообщил посол РФ Владимир Спринчан после встречи с президентом латиноамериканской страны Даниэлем Нобоа.

dzen.ru Президент Эквадора Даниэль Нобоа

Дипломат в беседе с «РИА Новости» уточнил, что его встреча с президентом Эквадора состоялась 16 февраля. По его словам, подробно обсуждались текущие двусторонние отношения с акцентом на ряд возникших в последнее время осложнений между странами.

«Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путём, дипломатическими инструментами», — сказал Спринчан.

Он добавил, что формально о решении Эквадора будет заявлено после 18 февраля.

Нобоа подтвердил, что Эквадор не может позволить втянуть себя в конфликт, учитывая нейтральный статус страны и членство в ООН, сказал посол.

Как сообщало ИА Регнум, президент Эквадора Даниэль Нобоа в интервью радиостанции Canela заявил о намерении передать США старую российскую и украинскую технику в обмен на новые подобные средства стоимостью $200 млн. При этом он не уточнил, какую именно технику планируется обменять — военного или гражданского назначения. У Эквадора имеются советские вертолёты Ми-171Е и переносной зенитный ракетный комплекс «Игла».

В МИД РФ назвали решение Кито передать США российскую технику опрометчивым, принятым под давлением заинтересованных лиц. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила о положениях контрактов, согласно которым нельзя передавать третьей стороне без получения соответствующего соглашения российской стороны поставленное имущество.

Военный эксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя планы Эквадора передать старую российскую технику США, заявил, что РФ сделает определённые выводы в сфере сотрудничества стран в области военно-промышленного комплекса. Эквадор является страной, находящейся под контролем США. Власть в этой стране невероятно слабая, поэтому удивляться недружественному шагу по отношению к России не стоит, уточнил эксперт.