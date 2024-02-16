Ижевск, 17 февраля, 2024, 00:53 — ИА Регнум. В Ижевске, на улице Орджоникидзе, 2л, ночью 17 февраля загорелось производственное здание на площади 2,8 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в МЧС России.

61.mchs.gov.ru Пожар

К тушению огня уже привлечено 59 спасателей и 21 единица техники.

О пострадавших данных нет. Причина пожара также не известна.

«Для ликвидации пожара проводится наращивание сил и средств», — добавили в МЧС.

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Как сообщало ИА Регнум, пожар на территории комплекса «Известия холл», где идёт реконструкция, вспыхнул утром 15 февраля. По данным МЧС, огонь распространился по трём неэксплуатируемым строениям внутри двора, в одном из них обрушился металлический купол.

Пожару присвоили третий номер сложности из пяти, на месте работали более 120 специалистов и 35 единиц техники.

В Астрахани ранним утром 16 февраля произошло возгорание жилого дома.

17 декабря 2023 года в Астрахани ликвидировали возгорание в административном здании в Советском районе. Крупный пожар вспыхнул вечером. В здании также находились жилые помещения. МЧС задействовало 91 человека и 16 единиц техники.

Вечером 13 февраля 2024 года в 11-этажном жилом доме в Анапе произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. метров. В МЧС уточнили, что загорелась мансарда. Спасатели эвакуировали из дома 440 человек, включая 112 детей.