МЧС: в Ижевске загорелось крупное производственное здание
Ижевск, 17 февраля, 2024, 00:53 — ИА Регнум. В Ижевске, на улице Орджоникидзе, 2л, ночью 17 февраля загорелось производственное здание на площади 2,8 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в МЧС России.
К тушению огня уже привлечено 59 спасателей и 21 единица техники.
О пострадавших данных нет. Причина пожара также не известна.
«Для ликвидации пожара проводится наращивание сил и средств», — добавили в МЧС.
Как сообщало ИА Регнум, пожар на территории комплекса «Известия холл», где идёт реконструкция, вспыхнул утром 15 февраля. По данным МЧС, огонь распространился по трём неэксплуатируемым строениям внутри двора, в одном из них обрушился металлический купол.
Пожару присвоили третий номер сложности из пяти, на месте работали более 120 специалистов и 35 единиц техники.
В Астрахани ранним утром 16 февраля произошло возгорание жилого дома.
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Вечером 13 февраля 2024 года в 11-этажном жилом доме в Анапе произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. метров. В МЧС уточнили, что загорелась мансарда. Спасатели эвакуировали из дома 440 человек, включая 112 детей.