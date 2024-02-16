Киев, 17 февраля, 2024, 00:29 — ИА Регнум. Решение вывести ВСУ из Авдеевки должно приниматься руководством армии, это событие не грозит политическими последствиями для Киева, заявил 16 февраля в эфире телемарафона советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА Регнум Освобождение Авдеевки

Журналисты поинтересовались у советника, какие политические последствия стоит ожидать в случае ухода украинских солдат из Авдеевки.

«Военные должны принимать решение о том, надо ли продолжать защиту конкретного рубежа или можно отойти на более выгодные позиции с учётом того, что Россия имеет там количественное превосходство. Политических последствий события вокруг Авдеевки иметь не будут», — ответил Подоляк.

При этом он считает, что Россия может додавить на некоторых направлениях. Причиной неудач ВСУ Подоляк назвал задержку поставок Украине западного оружия и боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля украинский генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что командование ВСУ приняло решение об отступлении из укрепрайона «Зенит» на юго-востоке Авдеевки. Он уточнил, что данные меры приняты для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

Украинские паблики опубликовали видео ухода из Авдеевки повреждённой техники ВСУ. На кадрах видны передвигающиеся по дороге горящие танки.

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Переброшенные в Авдеевку бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ назвали ситуацию в зоне боёв «авдеевским адом». По оценке украинских солдат, им противостоят семь бригад ВС России, воевать приходится «на 360 градусов».