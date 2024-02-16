Берлин, 17 февраля, 2024, 00:25 — ИА Регнум. Немецкие военные не будут участвовать в конфликте на Украине — это не является частью подписанного 16 февраля соглашения с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом в видеообращении в соцсетях правительства Германии сообщил канцлер Олаф Шольц.

Сергей Корсун ИА REGNUM Олаф Шольц

По заверения Шольца, «в этой войне не будет немецких солдат на Украине».

Канцлер пояснил, что страна будет помогать Украине укреплять её оборонный потенциал, чтобы предотвратить новый конфликт после «возможного» окончания нынешнего.

Как сообщало ИА Регнум, Германия и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности. Шольц уточнил, что ФРГ только в 2024 году выделит на поддержку Украины 15 млрд евро.

Соглашение будет действительно в течение десяти лет после его подписания, однако может быть продлено, если стороны уведомят об этом не позднее чем за полгода до истечения его срока.

Кроме того, канцлер отметил, что в мирных переговорах по Украине, с его точки зрения, нет смысла, если речь в них будет идти о капитуляции Киева.