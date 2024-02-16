Дубай, ОАЭ, 17 февраля, 2024, 00:08 — ИА Регнум. Российский 22-летний блогер Даня Милохин нокаутировал индийского тиктокера 31-летнего Аджмала Хана. Бой состоялся в рамках турнира ALPHA FIGHT SERIES в Дубае 16 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Даня Милохин

Поединок закончился слишком быстро — в первом раунде после того, как Милохин прижал Хана к канатам и стремительно нанёс ряд ударов по голове. Судья досрочно остановил бой.

По словам Милохина, он хотел биться до третьего раунда, но не ожидал, «что всё закончится так быстро».

Милохин на поединок вышел с российским флагом под гимн страны.

Как передавало ИА Регнум, Даня Милохин как спортсмен стал известен по выступлениям в шоу «Ледниковый период», он выступал в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Осенью 2022 года Милохин уехал из России, без предупреждения прервав участие в проекте.

Милохин возвращался в Москву, но после того, как глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала Минобороны отправить его в армию, улетел в Дубай.

Приёмный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев заявлял, что страна простила бы его сына за антироссийские высказывания и исполнения в эфире гимна Украины, если бы он организовал концерт в поддержку российских военных.