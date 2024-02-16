Киев, 16 февраля, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Украинская разведка пропустила активное продвижение России на фронте, как это могло произойти, выразил возмущение генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

Иван Шилов ИА Регнум

«Я понимаю, насколько сложная сейчас ситуация для генерала Сырского, <…> но, к сожалению, провал разведки, которая не учла возможности противника, <…> должен быть расследован. Нужно задать вопрос: «Как же так? Как же так не учли?» — недоумевает Кривонос.

Генерал рассказал о разговоре с солдатами ВСУ на передовой, по словам которых интенсивность летних боев на Запорожье — просто детская прогулка в сравнении с тем, что происходит с украинской армией в последние недели.

Как сообщало ИА Регнум, в интервью французской газете Liberation начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) назвал плохой ситуацию на фронте для ВСУ. Проблему он объяснил высокой интенсивностью и продолжительностью боевых действий. Объёмы помощи, которые Украине предоставляют западные партнёры, «недостаточны для покрытия потребностей ВСУ, равно как и промышленности», добавил Буданов.

Полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков предсказал обрушение фронта ВСУ летом. Офицер не согласился с руководством ГУР о начале атаки украинскими войсками весной, когда якобы должны перестать наступать ВС России.