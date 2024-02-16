Ростов-на-Дону, 16 февраля, 2024, 23:42 — ИА Регнум. В Ростовской области вечером 16 февраля средства противовоздушной обороны России успешно отработали по целям. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он отметил, что воздушные цели были поражены за пределами области. Голубев поблагодарил военных за работу.

Как передавало ИА Регнум, средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник-разведчик самолётного типа над территорией Брянской области, сообщил 16 февраля глава региона Александр Богомаз.

Российская авиация и средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили 405 украинских беспилотников, сообщил на брифинге 16 февраля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.