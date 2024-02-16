Вашингтон, 16 февраля, 2024, 23:09 — ИА Регнум. В США заявили, что Россия потратила на специальную военную операцию порядка $211 млрд. С соответствующим утверждением 16 февраля в ходе брифинга для журналистов выступила высокопоставленная представительница Пентагона.

«Россия, вероятно, потратила до $211 млрд на прямое финансирование затрат на оснащение, развёртывание, поддержание российских операций на Украине. С точки зрения потерянного экономического роста, конфликт обошёлся России в $1,3 трлн», — сказала она.

По её словам, речь идёт о недополученной РФ экономической выгоде до 2026 года.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что на поле боя необходимо быстро реагировать на средства поражения и разведки противника и подавлять их. Кто быстрее это всё делает, тот и побеждает, сказал российский лидер.

Путин назвал защиту интересов России единственным мотивом начала СВО. Президент ещё раз подчеркнул, что Россия добьётся реализации поставленных задач и целей спецоперации.

Владимир Путин предупреждал главу Белого дома Джо Байдена о том, что США совершают огромную ошибку, поддерживая процессы, происходившие на Украине до начала специальной военной операции. Об этом российский президент рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.