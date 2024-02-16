Грайворонский район, Белгородская область, 16 февраля, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Украинские боевики вечером 16 февраля обстреляли сёла Глотово и Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Евгений Силантьев/ТАСС

По словам Гладкова, один из снарядов разорвался перед машиной на трассе — у автомобиля выбито лобовое стекло, пострадал водитель — контузия. Его доставили в больницу.

«Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты села Безымено. К восстановительным работам приступим после согласования с Министерством обороны», — написал губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, студент Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) Дмитрий Проценко умер 15 февраля в результате травм, полученных после обстрела города со стороны ВСУ.

Во время обстрела студент не успел добежать до подвала, получил ранение в голову.

Также в вузе сказали, что в результате обстрела погибла сотрудница университета Любовь Губкина и дочь одного из студентов медицинского колледжа БелГУ.

15 февраля российские средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. ВСУ применили для атаки реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.

В результате атаки погибли семь человек, в том числе годовалый ребёнок. Ранения получили 19 человек. Четверо пострадавших были доставлены в Москву, все получают необходимую помощь.