Москва, 16 февраля, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы предупредила граждан об ответственности за участие в массовой акции, к которой призывают в интернете. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба столичного ведомства.

ИА Регнум

«В связи с распространением в Сети интернет, в том числе в социальных сетях, призывов к неопределённому кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы прокуратура г. Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона», — сказано в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что указанная акция не прошла согласование с властями города в установленном законом порядке.

Несанкционированные массовые мероприятия, призывы к ним, участие в них являются административным правонарушением, предусмотренным статьей 20.2 КоАП, за которое грозит наказание вплоть до административного ареста, напомнили в прокуратуре Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году в Москве за участие в несанкционированном митинге привлекли к ответственности 516 человек. В отношении 514 из них составили протоколы об административном правонарушении. В отношении одного из участников митинга возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.