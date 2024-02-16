Москва, 16 февраля, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России опубликовало предупреждение россиян о рисках безопасности посещения Абхазии.

Иван Шилов ИА Регнум

Речь идёт об освобождении 2 февраля гражданина Абхазии Э. Г. Абухба, который в 2021 году был приговорён к девяти годам лишения свободы за изнасилование и ограбление туристки из России, совершённые в 2019 году. Его выпустили на свободу после смягчения приговора решением Верховного суда страны. На момент совершения преступления подсудимому было 17 лет.

МИД счёл этот случай резонансным и заявил, что это свидетельствует о «весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания».

«Очевидно, что это создаёт риски для безопасности большого количества иностранных гостей Абхазии, о чём мы вынуждены предупредить наших соотечественников», — говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Абхазией о сотрудничестве в судебной сфере. Документ опубликован 18 марта 2023 года.

Уроженец Таджикистана, гражданин России был приговорён к пожизненному тюремному сроку за наркоторговлю в особо крупных размерах Сухумским городским судом. У осужденного при задержании было изъято наркотическое вещество, готовое к распространению.

В ходе предварительного расследования гражданин РФ активно сотрудничал со следствием, но затем, в ходе судебного следствия, признать свою вину отказался.