Будапешт, 16 февраля, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рекомендовал американским сенаторам не оказывать давление на Будапешт в вопросе приёма Швеции в НАТО, отметив, что Венгрия — суверенная страна, а её депутаты не принимают важных решений под влиянием иностранных делегаций.

Иван Шилов ИА Регнум Петер Сийярто

«Если они (сенаторы. — Прим. ред.) приезжают с целью рассказать нам, как стоит жить и какие решения стоит принять, то я не рекомендую этого делать, потому что это определённо было бы, как говорится, невыполненной миссией, так что это нецелесообразно», — сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook (запрещена в РФ; принадлежит организации Meta — признана в РФ экстремистской и запрещена).

Министр подчеркнул, что на Венгрию не стоит пытаться оказывать давление, потому что одна суверенная страна не должна оказывать давление на другую, особенно когда речь идёт о союзниках. По его словам, венгерский парламент не принимает решений на основе визитов разных делегаций Конгресса, и прежде всего — по важным вопросам. Сийярто повторил, что Будапешт ожидает визита премьер-министра Швеции для обсуждения вопроса о приёме этой страны в НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля парламент Венгрии не смог проголосовать по вопросу о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, так как не набрал кворума после того, как правящая коалиция, имеющая две трети голосов, объявила бойкот внеочередному заседанию.

При этом 24 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призывал парламент страны ратифицировать заявку Швеции на присоединение к альянсу при первой же возможности.

Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер 25 января заявил, что у процесса расширения НАТО есть «досадный недостаток» вдумчивости и демократической тщательности. При этом, по его словам, Будапешт поддерживает расширение альянса.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, и уже в апреле Финляндию официально приняли в альянс, а вопрос вступления в военный блок Швеции не был разрешён из-за позиций Турции и Венгрии. Позднее власти Турции согласовали вступление Стокгольма в альянс.