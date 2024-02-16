Москва, 16 февраля, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Минюст РФ 16 февраля внёс бизнесмена Олега Тинькова в реестр иностранных агентов.

Валерий Мельников /РИА Новости Бизнесмен Олег Тиньков

«Тиньков принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами Российской Федерации», — сказано в заявлении министерства.

Кроме того, Минюст включил в реестр иностранных агентов журналистку Анну Наринскую и ещё трёх физических лиц.

Тиньков, живущий в Великобритании, ранее выступал с рядом острых антироссийских заявлений. Кроме того, он подал заявление о выходе из российского гражданства, а также просил власти Великобритании снять с него санкции, что позднее и было сделано.

Как передавало ИА Регнум, ранее в феврале 2024 года в Госдуме сообщили, что депутаты обсуждают законопроект о запрете гражданам и отечественным компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках. Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников дохода в России, а для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон об иностранных агентах в России вступил в силу 1 декабря 2022 года. Статус иноагента гражданин приобретает со дня, следующего за днём размещения на официальном сайте Минюста России сведений о таком лице в реестре иностранных агентов. Иноагенты обязаны сообщать о наличии такого статуса своим работникам, органам публичной власти, в которые они обращаются, лоббируя свои интересы, а также должны маркировать производимые ими материалы.