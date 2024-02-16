Порхов, Псковская область, 16 февраля, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Российский фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни, сообщил 16 февраля Telegram-канал «Псковская губерния», ссылаясь на друзей Маркова.

Соцсети Российский фотограф Дмитрий Марков

О причинах смерти фотографа не сообщается.

В материале отмечается, что в последние дни Марков испытывал «давление» со стороны своих читателей из-за позиции по поводу друзей фотографа, отправившихся на специальную военную операцию. Более подробно ситуация не объясняется.

Марков родился в подмосковном Пушкине, до 2007 года работал фотографом и журналистом в газете «Аргументы и Факты». В 2005 году он занялся волонтёрством и впоследствии переехал в Порховский район Псковской области.

Фотограф получил известность благодаря своим жанровым снимкам из российской глубинки, которые делал на камеру обычного смартфона. За свою карьеру он выпустил два фотоальбома — «Черновик» (2017) и «Россия в квадрате» (2021).