Москва, 16 февраля, 2024, 20:58 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про суд об опечатке, ковровую дорожку к мусорке, банду любителей огурцов и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Виктор Васнецов. Ковер-самолет. 1880

Центральный федеральный округ

Кот спас мальчика от пожара в Москве. Десятилетний ребенок был дома один, когда кот Кузя внезапно забеспокоился, стал его царапать и куда-то звать: оказалось, в гостиной загорелся подвесной потолок. Мальчик вызвал пожарных, пострадавших нет. «Кузю за такое надо представить к награде», — считает «Рай и мкАД».

В Воронеже дорожку к мусорным бакам выстлали коврами. Жители называют это место «парковкой Аладдина» и «противогололедным средством». «В жизни всегда есть место прекрасному. Возможно, летом они эту дорожку усыпят лепестками роз», — шутит «Страновед».

Там же в Воронеже случился курьез, достойный «Ералаша». Второклассник решил поздравить с Днем святого Валентина девочку, купил плюшевого мишку и букет, а потом оставил подарки с запиской перед входом в школу. Взрослые заметили бесхозные вещи и вызвали спецслужбы. Территорию оцепили, а когда разобрались, мальчику объяснили, что признаваться в чувствах лучше другими способами. Административных дел возбуждать не стали, сообщает «Мой и твой Воронеж».

В Белгородской области суд не удовлетворил иск следователя к газете, которая выпустила о ней статью с опечаткой, причем в заголовке. Было напечатано: «Сосем не так как в кино». Претензию в 2 млн рублей за моральный вред суд отклонил, кроме того, женщина должна выплатить 28 тысяч рублей за лингвистическую экспертизу. «Считаете такое решение справедливым?» — интересуется у подписчиков «Белгородчина».

Безгранична фантазия людей, особенно тех, кто пытается передать запрещенные предметы заключенным. Недавно в вафельных трубочках пытались доставить в колонию Ивановской области наркотики — метилэфедрон. «Ничего в людях святого не осталось! То котов заставляют курьерами подрабатывать, теперь на трубочки со сгущенкой покусились», — возмущается «Ивановская строчка».

«Ярослав Мудрый» радуется, что ярославским деревням Шалава и Бухалово больше не угрожает переименование: из Госдумы отозван законопроект о запрете оскорбительных и уничижительных наименований населенных пунктов. По словам канала, каждая деревня — это культурный пласт, включающий в себя немалую часть нашей истории. В том числе и Шалава с Бухалово.

Северо-Западный федеральный округ

Петербургская учительница попала в полицию из-за пьяной шутки. Выпив лишнего, она позвонила на «Детский телефон доверия» и прикинулась школьницей, которая планирует совершить самоубийство. Историей заинтересовались правоохранительные органы, которые не нашли упомянутую по телефону ученицу, а дальнейшее разбирательство привело к учительнице начальных классов. Ее задержали, пишут «78 | Новости».

«ТопГан» узнал про необычную рок-группу. Она называется «Три отца», играют в ней три священника. Основатель — священник из Калининградской области.

После поездки в Мурманск житель Подмосковья написал заявление в полицию на воробьев. По словам недовольного, воробьи прямо в кафе аэропорта обгадили его голову и испортили обед. Мужчина, по словам «Мурманска», добавил, что персонал кафе сказал, что птицы — ребята местные и гнать их не будут. Определить ответственных он не сумел, поэтому подал заявление на воробьев.

Приволжский федеральный округ

В Самаре мужчина остановил автобус головой: такую сенсационную новость сообщил канал «ЧП Самара». На остановке мужчина поскользнулся и ударился об лобовое стекло автобуса. Стекло в месте удара пошло трещинами.

Южный федеральный округ

В Волжском ситуация другая: отважная дама остановила грузовую фуру на въезде в город. «Сталингумрак» напоминает, что проезд для фур в городе запрещен. Женщина задержала грузовик до приезда ГИБДД, те оштрафовали водителя и проводили на объездную.

В Ростове пенсионер под завязку забил свою комнату макулатурой: книгами и газетами, которые собирал повсюду. Тревогу забили соседи, когда мужчина стал спать на общей кухне, объясняя, что не может попасть к себе. Чтобы вывезти бумажные завалы, понадобились КамАЗ и две «Газели», сообщает RostovGazeta.

Северо-Кавказский федеральный округ

Европейцы едут на Северный Кавказ за медицинской помощью. «Стрелы Казбека» рассказывают, что на днях хирурги Ставрополья заменили тазобедренный сустав пенсионеру из Франции: француз жаловался, что у него на родине операцию пришлось бы ждать несколько лет. Прошла она успешно.

Уральский федеральный округ

Челябинка сожгла авто своего сожителя, потому что он хотел продать «Газель» слишком дешево. «Челябинск, который смог» сообщает, что после спора о цене женщина взяла канистру с бензином, облила салон и попросту сожгла авто.

Жители Агаповки Челябинской области удивились баннеру со Снегурочкой. На нем был портрет актрисы из порнофильмов в образе Снегурочки. «Снегурочка» стала местной знаменитостью. «Наш Челябинск» пишет, что баннер уже разобрали: «Но после смены портрета интерес к баннеру только вырос, так как новая Снегурочка стала похожа на украинскую фотомодель».

Сибирский федеральный округ

Магия по-томски: 34-летний житель города решил обратиться к гадалке, прислал ей свое фото, рассказал о себе. Ему сказали, что гадание обойдется в 30 тысяч рублей. Когда оплата «магических услуг» состоялась, с мужчиной перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», знает «Томск 1604».

Дальневосточный федеральный округ

Банду любителей огурчиков поймали в Хабаровске. Несколько мужчин наладили воровство огурцов со склада, причем масштабно, ящиками. Трое соучастников задержаны. «Добычу делили: что-то съедали, большую часть продавали», — передает «Хабарейро».

А в Магадане ищут подозреваемых в похищении мягких игрушек. «Еще одно доказательство того, что в каждом взрослом живет ребенок», — комментирует «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 23 февраля.