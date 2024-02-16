Москва, 16 февраля, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России предложило провести эксперимент по маркировке слабоалкогольных напитков. Сроки проведения — с 1 июня 2024 года по 28 февраля 2025 года, следует из проекта постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Александр Кряжев /РИА Новости

«Участие в эксперименте является добровольным, а оборудование и коды маркировки будут предоставлены на безвозмездной основе. Эксперимент никак не отразится на ценах на продукцию: оборудование и коды маркировки в период эксперимента будут предоставлены производителям бесплатно», — подчеркнуло министерство.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января 2024 года в России стартовал эксперимент по маркировке бытовой химии и косметики. Он продлится до 28 февраля 2025 года. Руководителя товарной группы Центра развития перспективных технологий Варвара Михайлова пояснила: несмотря на то что эксперимент только запущен, уже отмечается высокая вовлечённость отрасли. Она добавила, что в рабочую группу пилотного проекта вошло 90 участников рынка, а 35 производителей выразили готовность проводить на своих площадках эксперименты по нанесению маркировки на продукцию в тестовом режиме.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Григоренко предложил использовать специальную маркировку рыбных консервов для решения проблемы массовой подделки. Согласно тексту поручения, до 19 января в правительство и Генпрокуратуру РФ должны поступить доклады по этому вопросу от Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.