Москва, 16 февраля, 2024, 20:25 — ИА Регнум. Правительство России продлило госпрограмму по развитию оборонно-промышленного комплекса до 2034 года. Распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Безносов / РИА Новости

В документе пункт, касающийся госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса», теперь изложен в новой редакции. Периодом реализации заявлены 2016–2034 годы, тогда как ранее — 2016–2027 годы.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле 15 февраля заявил, что оборонно-промышленный комплекс России в разы нарастил выпуск различной техники. Глава государства отметил, что в целом ОПК продемонстрировал очень хорошие результаты за предыдущие полтора года.

Путин заверил, что вклад оборонной отрасли в развитие РФ будет только расти, а предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперёд.

5 декабря 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ заявил, что в России производство бронетанкового вооружения в 2023 году выросло втрое, беспилотников — вдвое. По технике связи, по средствам поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки зафиксирован более чем пятикратный рост, добавил Мишустин.

9 ноября 2023 года во время беседы с военнослужащими в Алабино заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России зафиксировали невиданный уровень роста производства отдельных видов вооружений, военной техники, специальной техники и средств поражения.