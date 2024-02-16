Владивосток, 16 февраля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» стал шестым участником Кубка Гагарина от Восточной конференции. 16 февраля «Трактор» одержал победу на выезде над владивостокским «Адмиралом».

Встреча завершилась со счётом 3:2. Победный гол на 60-й минуте забил Виталий Кравцов. Также у челябинцев отличились Илья Карпухин на 18й минуте и Владимир Жарков на 53-й. В составе «Адмирала» точными бросками отметились Джованни Фьоре (8) и Павел Махановский (9).

«Трактор» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, на счету команды 74 очка. Клуб вышел в плей-офф КХЛ, став недосягаемым для идущего на девятой строчке нижнекамского «Нефтехимика», у которого 65 очков.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января «Салават Юлаев» одержал победу на выезде над владивостокским «Адмиралом» со счётом 2:1. По итогам этого матча уфимский клуб вышел в плей-офф КХЛ.