Москва, 16 февраля, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что стал часто получать сообщения от норвежских спортсменов о том, что они ждут его возвращения на международные соревнования.

«С каждым днём всё больше норвежцев пишут. Ребята из марафонской серии недавно написали: «Мы ждём тебя в Тронхейме». Вчера тоже сообщения приходили. Кажется, что с каждым днём всё больше и больше их становится», — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА Регнум, норвежские лыжники обвинили Большунова во лжи. В апреле 2023 года Большунов рассказал, что получил от одного из спортсменов сборной Норвегии сообщение со словами: «Приезжай к нам, мы соскучились».

После этого норвежцы заявили, что не знают, кто мог бы отправить сообщение российскому спортсмену, из чего сделали вывод, что Большунов сказал неправду.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что в сборной Норвегии существует жёсткая цензура, а спортсмены не имеют права ничего говорить. По его словам, норвежцы очень закрытые и политизированные, на больших соревнованиях у них есть пресс-атташе, без которого они не имеют права дать ни одного интервью и который держит всё под контролем, корректирует и подсказывает, что нужно отвечать.