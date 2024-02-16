Будапешт, 16 февраля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Гражданин Венгрии Иштван Теньи направил в министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей страны заявление общественности по поводу деятельности посла США в Будапеште Дэвида Прессмана. Об этом сообщает венгерское издание Magyar Nemzet.

В материале говорится, активист пожаловался на то, что американский дипломат вмешивается во внутренние дела его страны, а это наносит вред интересам её национальной безопасности.

«Венгрия не должна быть страной, в которой могут оставаться без последствий недружественные действия тех или иных лиц, включая представителей других государств», — приводит выдержку из текста документа издание.

Газета сообщает, что в этой связи Теньи попросил МИД Венгрии напомнить администрации США о положениях Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, в соответствии с которой иностранные дипломаты обязаны уважать законы государства пребывания и не вмешиваться в его внутренние дела.

Кроме того, активист указал, что в статье 9 этой конвенции говорится о возможности объявления нежелательных лиц persona non grata, поясняет издание.

При этом газета отмечает, что некоторые действия посла США, в частности его публичные высказывания о работе венгерского правительства, могут быть квалифицированы именно как вмешательство во внутренние дела другой страны. В качестве примера издание цитирует заявления Прессмана из недавнего интервью лондонской прессе, в котором он обвинил премьер-министра Виктора Орбана в проведении «фантазийной внешней политики».

Теньи в заявлении также обращает внимание МИД Венгрии на публикацию изданием Mertek Media Monitor документа о выделении ряду венгерских СМИ американских грантов, пишет газета. Общая сумма конкурсных грантов составила более 115 млн форинтов (320 тыс. долларов), а среди получателей есть и оппозиционные СМИ, отмечает автор материала.

«Получается, что одна из ведущих мировых держав, которая в настоящее время проводит активную культурную, экономическую и политическую экспансию, предоставляет финансирование на сумму более 100 млн форинтов леволиберальным новостным изданиям, которые представляют идеи, полностью противоречащие национальным ценностям и интересам Венгрии», — цитирует вывод активиста венгерская газета.

Как передаёт издание, по мнению Теньи, власти Венгрии должны отстаивать национальные интересы страны и не допустить «дестабилизации в результате влияния медиаспрута, финансируемого из-за рубежа».

В материале говорится, что министерство иностранных дел Венгрии пока не отреагировало на это обращение.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти надеются на то, что новый посол США в России Линн Трейси не станет повторять ошибок одного из её предшественников, который попытался вмешиваться во внутренние дела России и встал на путь русофобии.

В 2021 году во время выборов депутатов в Государственную думу России Мария Захарова сообщила, что вмешательство США во внутренние дела РФ, в том числе и в ход голосования, подтверждено документально.

Ранее в американском посольстве заявили, что посла США в РФ Джона Салливана вызвали в российское дипведомство. Там ему заявили, что у Москвы есть неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами».

Тогда же действия Вашингтона осудил Пекин. Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что внешние силы не должны вмешиваться во внутренние дела России.