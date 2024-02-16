Москва, 16 февраля, 2024, 19:59 — ИА Регнум. В московской клинике «Фрау клиник» в Пуговишниковом переулке после подтяжки лица умерла 64-летняя пациентка, сообщил 16 февраля Telegram-канал «112».

В сообщении отмечается, что операция фейс-лифтинга прошла хорошо, пациентку Татьяну Лутковую оставили в клинике на пару дней под наблюдением врачей. Однако неожиданно 16 февраля вечером она умерла. Сотрудники клиники вызвали скорую, однако прибывшим по вызову врачам оставалось только констатировать смерть.

По предварительной информации, у пожилой пациентки оторвался тромб.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года жительница Махачкалы скончалась после во время операции по увеличению ягодиц на дому. Косметолог, которая проводила процедуру на дому, находится под подпиской о невыезде. На допросе она сообщила, что перед введением препарата интересовалась у клиентки про возможную аллергию, на что девушка ответила, что неоднократно обезболивала кожу у косметологов лидокаином.

В январе 2022 года пациентка одной из частных клиник в Москве умерла во время липосакции, 28-летней девушке стало плохо во время процедуры. Сотрудники медцентра попытались ее реанимировать, но спасти не смогли.