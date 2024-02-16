Москва, 16 февраля, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Министерство транспорта России может запретить людям без билетов проходить на территорию аэропортов в момент наивысшего уровня опасности. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

«В Минтрансе России ведётся работа по совершенствованию нормативного регулирования вопросов обеспечения безопасности аэропортовой инфраструктуры. Проработка модели ведется во взаимодействии с правоохранительными ведомствами. В частности, допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов», — пояснили в министерстве.

Как пояснили в ведомстве, если подобную меру приму, то её использование будет носить кратковременный характер и для конкретной воздушной гавани.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля Минтранс предложил новый механизм финансирования реконструкции и модернизации региональных аэродромов в 2025–2030 годах, ежегодный бюджет фонда может достичь 10 миллиардов рублей.

Минтранс предложил два подхода к финансированию ремонта аэродромов на ближайшие десять лет. Для малых аэродромов предлагается создать специальный фонд со сбором авиакомпаний до 10 миллиардов рублей в год, который будет наполняться за счёт сборов в подведомственную Росавиации «Госкорпорацию по организации воздушного движения».

Предполагается, что заплатить за реконструкцию придётся пассажиру, в связи с чем цена авиабилета в пересчёте на одного пассажира вырастет не более, чем на 50 рублей.

Для крупных же аэродромов, находящихся под управлением частных инвесторов, предлагается использование формата государственно-частного партнёрства, при котором часть средств, как сообщило РБК со ссылкой на информированные источники, будет выделена из федерального или регионального бюджета в виде безвозмездного капитального гранта.