Мончегорск, Мурманская область, 16 февраля, 2024, 19:14 — ИА Регнум. На участке федеральной трассы «Кола» недалеко от Мончегорска в Мурманской области автобус с детьми порывом сильного ветра снесло на обочину, сообщили 16 февраля ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Роман Храмовник/ТАСС

«По предварительной информации, автобус с 30 детьми снесло порывом ветра на обочину под Мончегорском», — сказали в пресс-службе.

По данным ГИБДД региона, следовавшая за автобусом дорожная техника вытащила его обратно на дорогу, никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля в Псковской области автобус, перевозивший детей на экскурсию, столкнулся с фурой. Водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет. Предварительно, пострадали 12 человек, из них восемь детей.

10 февраля в Кемеровской области в результате дорожной аварии с участием легкового автомобиля и двух пассажирских автобусов пострадали 14 человек. На 32-м километре трассы Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол автомобиль ВАЗ-2104 занесло на встречную полосу. Машина столкнулась с автобусом «Волгабас». После этого на автобус и ВАЗ наехал другой автобус — «ЛиАЗ», двигавшийся в попутном направлении с отечественным автомобилем. В двух рейсовых автобусах ехали 56 пассажиров. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, большинству из них назначили амбулаторное лечение.