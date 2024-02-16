Вашингтон, 16 февраля, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Назначение нового главком ВСУ Александра Сырского говорит о снижении числа людей, которые готовы исполнять приказы главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / via Global Look Press / www. globallookpress.com Президент Украины Владимир Зеленский

«У Зеленского заканчиваются лояльные люди, готовые исполнять его безумные приказы», — сказал Макгрегор.

Он добавил, что на самом деле Сырский является инструментом британской разведки MI6, в меньшей степени он сотрудничает с ЦРУ.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 февраля Зеленский заявил об отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Также он объявил о назначении на эту должность Сырского, который был командующим Сухопутными войсками ВСУ. В Киеве дали понять, что причина увольнения Залужного заключается в неудачах в процессе широко разрекламированного летнего контрнаступления.

Журналисты издания Asia Times написали, что назначение Сырского главкомом ВСУ не сулит Киеву военных успехов. Отмечается, что в послужном списке Сырского имеется ряд поражений, в том числе в битве за Артёмовск.

Украинские бойцы ранее рассказали, что из-за пренебрежения к жизням военных Сырский получил прозвища Мясник и Генерал 200.