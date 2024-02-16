* внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Москва, 16 февраля, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Кремль считает заявления западных лидеров о смерти Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) неприемлемыми, заявил 16 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Алексей Навальный (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов)

Никакой информации о причинах смерти Навального ещё нет, но Запад уже выступает с оголтелыми заявлениями, отметил пресс-секретарь президента.

«Нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления. Очевидно, что это абсолютно оголтелые (высказывания. — Прим. ред.). Мы считаем абсолютно недопустимыми такие заявления. Они неприемлемы», — сказал Песков.

Запад заранее заготовил реакции на смерть Алексея Навального, заявил ранее 16 февраля МИД РФ. Реакция западных политиков и СМИ на сообщение о кончине вновь продемонстрировала их лицемерие, цинизм и беспринципность, сказано в заявлении ведомства.

«Реакция западных лидеров, политиков и СМИ на сообщение о смерти Алексея Навального в очередной раз продемонстрировала их лицемерие, цинизм и беспринципность. Схема «в любой ситуации — обвиняй Россию» в действии. Причём на каждый случай запасена заготовка по методичке», — заявил МИД.

Всего через 15 минут после появления сообщения о смерти Навального «бурным потоком» стали делаться произведённые «как под копирку» обвинения западных лидеров, в числе которых были госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, отметили в министерстве.

«За небольшой промежуток времени, в течение двух часов (с 14:19), западные политики и подручные им СМИ сумели как будто получить результаты ещё не проводившейся судмедэкспертизы, провести расследование, обвинить Москву и вынести вердикт. Никакого другого объяснения, кроме того, что все эти реакции были заготовлены заранее, нет», — сказано в заявлении.

Особенно красноречиво такие заявления выглядят на фоне расследования о терактах на «Северных потоках», которое тянулось много месяцев и закончилось ничем, добавил МИД.

Как передавало ИА Регнум, о смерти Навального Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила 16 февраля. Причины смерти устанавливаются. По некоторым данным, причиной стал оторвавшийся тромб.

Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, потерял сознание, к нему прибыли медики колонии, и была вызвана бригада скорой помощи, но реанимационные мероприятия положительных результатов не дали.

В колонию, где скончался Навальный, направлена специальная комиссия ФСИН. Следственный комитет России по факту смерти заключённого проведёт проверку. О случившемся доложено президенту Владимиру Путину.

За день до своей смерти Навальный чувствовал себя нормально, участвовал в судебных заседаниях по видеоконференцсвязи и никаких жалоб не предъявлял, заявила пресс-служба Владимирского областного суда.

Отец Алексея Навального Анатолий в беседе с корреспондентом ИА Регнум подтвердил смерть сына. Где пройдут похороны, пока неизвестно, добавил он.