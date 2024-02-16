Москва, 16 февраля, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Певица Лолита Милявская опубликовала в своём Telegram-канале видеозапись, на которой показала, как сама топит печь в своём доме, а также назвала размер своей пенсии — 23 856 рублей.

Petrov Sergey/globallookpress.com Певица Лолита Милявская

«Мои дрова, чтоб было тёпленько. Сейчас наберу их. И всё-таки я вам честно скажу, что-то есть хорошее в слове «бабка». Бабка без дедки — это означает, что сама дрова купила, сама их понесла, сама печку затопила. Я вам скажу, это тоже неплохо, когда у бабки еще есть силы дрова таскать», — сказала певица.

Милявская также иронически поблагодарила власти Москвы «за надбавку» к пенсии и пояснила, что содержит свою семью, а также помогает другим людям на «честно заработанные и отложенные» деньги.

Как сообщало ИА Регнум, концерты, а также участия в телеэфирах Милявской и ряда других деятелей шоу-бизнеса начали отменять после их участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Концерты Милявской в рамках её тура «60, и этим всё сказано» в целом ряде городов страны не состоялись.

Скандальная вечеринка прошла в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Дресс-код для её гостей был определён как «почти голый» («almost naked»), поэтому они надели на себя минимум одежды. Общественность на проведение «голой» вечеринки отреагировала жёсткой критикой, отметив, что такие акции особенно неуместны на фоне проведения специальной военной операции.

Чтобы смягчить гнев общества, участники вечеринки, в том числе Милявская, опубликовали видеообращения с извинениями, однако их выступления тем не менее были отменены.

Милявская в январе 2024 года опубликовала видеозапись, в которой рассказала, что занимается домашними делами и отдыхает без концертов. Она отметила, что домашние дела приносят ей удовольствие. Певица заявила, что, хотя из её жизни «ушли концерты», выкладывать в соцсети «унылые посты» она не станет.

Артисты вроде Филиппа Киркорова и Милявской, попавшие в скандал после «голой» вечеринки, должны не публично каяться, а отвечать за свои действия, отметил ранее кинопродюсер Александр Иншаков. Шоу-бизнесу следует понять, что так, как раньше, уже не будет, Киркоров и Лолита должны исчезнуть с экранов ТВ, и на их место придут другие артисты, сказал Иншаков.