Вашингтон, 16 февраля, 2024, 18:46 — ИА Регнум. США ввели санкции в отношении йеменского движения хуситов «Ансар Аллах». Об этом 16 февраля сообщил американский минфин.

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Включение в санкционный список влечёт за собой замораживание активов в США и запрет для американских граждан и компаний на ведение бизнеса с фигурантами этого перечня.

Как передавало ИА Регнум, США 13 февраля нанесли очередной удар по территории Йемена. Целью атаки стала противокорабельная крылатая ракета движения «Ансар Аллах».

Днём ранее йеменские хуситы атаковали американское судно Star Iris в Красном море, а 6 февраля выпустили шесть противокорабельных ракет по двум коммерческим судам в Красном море и Аденском заливе.

В ночь с 11 на 12 января США и Британия в составе международной коалиции начали военную операцию в Йемене. Они использовали для ударов крылатые ракеты. Вашингтон и Лондон заявили, что эта атака стала ответом на нападения хуситов на суда возле йеменского побережья.

Россия категорически осуждает агрессию западных стран против Йемена без соответствующих санкций ООН, заявил 31 января на заседании Совбеза организации постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что действия США и Британии в Красном море напоминают о «худших временах» незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана и Сирии.