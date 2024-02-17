Москва, 17 февраля, 2024, 08:31 — ИА Регнум. США сколько угодно могут предпринимать усилий, но пока вся территория их страны остаётся уязвимой для гиперзвукового оружия. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя успешный запуск США шести спутников слежения за гиперзвуковым оружием и истребителями на орбиту.

Иван Шилов ИА Регнум

«Своих перехватчиков для гиперзвука у США нет, поэтому они могут сколько угодно предпринимать усилий, но пока вся территория США остаётся уязвимой для гиперзвука», — отметил политолог.

Он допустил, что после успешного запуска спутников у Вашингтона может возникнуть иллюзия способности что-то противопоставить России в этой сфере.

«На самом деле, они сделать ничего не могут. И то, что повысится у них уверенность, — хорошо, поскольку тогда будет меньше напряжённости. При этом Россия должна разрабатывать ещё более быстрый гиперзвук», — указал эксперт.

Как передавало ИА Регнум, Пентагон заявил, что США успешно запустили на орбиту шесть спутников слежения за гиперзвуковым оружием и истребителями с 40-го стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Все спутники, отметили в Пентагоне, были доставлены на орбиту благополучно, в данный момент проводится их первичное тестирование.

Группировка спутников Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS) будет осуществлять сбор данных в течение 2024 года. Американские военно-промышленные компании получили от Пентагона заказ на разработку спутников для HBTSS на более чем $170 млн.

Руководство Агентства по противоракетной обороне заявило, что запуск спутников станет ключевым шагом в усилиях, направленных на опережение соперников. В ближайшие недели запланированы несколько испытаний и проверок для подтверждения штатного функционирования аппаратов, затем на дальнейшие испытания спутников на орбите отводится порядка двух лет.