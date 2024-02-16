Анапа, Краснодарский край, 16 февраля, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Следователи допросили двух предпринимателей по уголовному делу о пожаре в многоэтажном жилом доме в Анапе. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба управления СК РФ по Краснодарскому краю.

СУ СКР по Краснодарскому краю

Отмечается, что продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по ч.1 ст.238 УК РФ, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следствие выяснило, что с 2005 по 2014 год застройку осуществлял 57-летний предприниматель и его 55-летний брат, которые затем продали помещения людям. При этом разрешительная документация на строительство и ввод в эксплуатацию не выдавалась. Впоследствии застройщики проигнорировали требования устранить нарушения.

«В настоящее время мужчины допрошены в качестве подозреваемых. Также допрашиваются жильцы дома, представители контролирующих органов и ресурсоснабжающих организаций», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в нарушение требований противопожарной безопасности 11-й этаж дома был переоборудован из технического в жилой, а перегородки имели более слабый класс огнестойкости.

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Как передавало ИА Регнум, вечером 13 февраля на улице Объездной в Анапе вспыхнул пожар в мансарде 11-этажного дома. Площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. метров. Мансарда полностью обрушилась, пламя перекинулось на квартиры на верхних этажах.

Представитель экстренных служб сообщил 14 февраля, что в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Анапе 36 квартир получили повреждения.

По данным МЧС, из многоэтажки эвакуировали 440 человек, в том числе 112 детей. Дом, как сообщили в прокуратуре, был построен без проектных и разрешительных документов.