СК допросил двух мужчин, строивших сгоревшую в Анапе многоэтажку
Анапа, Краснодарский край, 16 февраля, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Следователи допросили двух предпринимателей по уголовному делу о пожаре в многоэтажном жилом доме в Анапе. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба управления СК РФ по Краснодарскому краю.
Отмечается, что продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по ч.1 ст.238 УК РФ, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Следствие выяснило, что с 2005 по 2014 год застройку осуществлял 57-летний предприниматель и его 55-летний брат, которые затем продали помещения людям. При этом разрешительная документация на строительство и ввод в эксплуатацию не выдавалась. Впоследствии застройщики проигнорировали требования устранить нарушения.
«В настоящее время мужчины допрошены в качестве подозреваемых. Также допрашиваются жильцы дома, представители контролирующих органов и ресурсоснабжающих организаций», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в нарушение требований противопожарной безопасности 11-й этаж дома был переоборудован из технического в жилой, а перегородки имели более слабый класс огнестойкости.
Как передавало ИА Регнум, вечером 13 февраля на улице Объездной в Анапе вспыхнул пожар в мансарде 11-этажного дома. Площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. метров. Мансарда полностью обрушилась, пламя перекинулось на квартиры на верхних этажах.
Представитель экстренных служб сообщил 14 февраля, что в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Анапе 36 квартир получили повреждения.
По данным МЧС, из многоэтажки эвакуировали 440 человек, в том числе 112 детей. Дом, как сообщили в прокуратуре, был построен без проектных и разрешительных документов.