Вашингтон, 16 февраля, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Украина потерпит поражение, если Соединённые Штаты не продолжат поставки вооружений киевскому режиму, сообщил экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сейчас наступил опасный момент. Если Америка бросит его (главу киевского режима Владимира Зеленского), его страна обречена», — уверен он.

Кроме того, добавил Ставридис, на Украине необходимо провести дополнительную мобилизацию. Глава киевского режима, считает он, до сих пор колеблется, но он будет вынужден принять это решение, чтобы попытаться повлиять на ситуацию в зоне боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, нижняя палата Конгресса США уходит до 28 февраля на очередные каникулы, так и не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю. В Белом доме такой поворот событий назвали «бегством на незаслуженный отдых». Спикер Майк Джонсон заявил, что на данный момент перед конгрессменами в палате представителей стоят другие приоритеты — необходимо завершить работу над бюджетом США.

С точки зрения американского миллиардера Илона Маска, выделение нового пакета помощи киевской армии и продление боевых действий не помогут Украине.

Экс-президент США Дональд Трамп потребовал от властей США и Сената прекратить безвозмездную раздачу денег зарубежным государствам и перевести всю подобную помощь в займы. Политик неоднократно раскритиковывал сенатский законопроект, объединяющий выделение средств на охрану государственных границ и финансовую помощь Украине и Израилю.