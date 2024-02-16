Киев, 16 февраля, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский демонстрирует признаки физического истощения, сообщил его биограф, журналист Time, американец российского происхождения Саймон Шустер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

TASS/AP Владимир Зеленский

«Близкие к нему люди говорят мне, что у него появляются признаки физического истощения», — сказал он.

Шустер также поделился, что Зеленский плохо воспринимает критику, поскольку раньше был актёром и привык к овациям. По его словам, в непосредственном окружении главы киевского режима почти нет тех, кто мог бы дать ему отпор.

«Отсутствие возражений создаёт целый ряд проблем», — отметил журналист, добавив, что видит у Зеленского и его штаба чёткую тенденцию: они отгораживаются от тех, кто критикует его решения.

Как передавало ИА Регнум, ранее Шустер отмечал, что глава киевского режима впал в «наркотическую» зависимость от внимания публики. По мнению журналиста, состояние Зеленского усугубляет его полная неспособность адекватно реагировать на критику.

Также в своей книге журналист рассказал, что причиной конфликта между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным стали политические амбиции последнего. Он описал, как Зеленский и Залужный познакомились в 2019 году, когда главком ещё возглавлял Объединённый оперштаб ВСУ. Тогда Зеленский совершенно спокойно позволял подопечному проявлять инициативу в стратегии боевых действий, оставляя за собой вопросы внутренней и внешней политики. Но впоследствии глава киевского режима «сформировал свои военные приоритеты», не всегда совпадавшие со взглядом Залужного.

Журналист также сообщал, что западные страны оказывали давление на Украину, чтобы Киев принял условия российской стороны на мирных переговорах весной 2022 года.