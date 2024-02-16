Москва, 16 февраля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Банк России сохранил ключевую ставку в 16% годовых. Инфляционное давление в России снизилось по сравнению с осенью 2023 года, сказано на официальном сайте Центробанка.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остаётся высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг», — говорится в сообщении регулятора.

Вместе с тем ЦБ пояснил, что делать выводы об устойчивости тенденций по сокращению инфляции преждевременно, отметив, что монетарная политика России закрепит данный процесс в стране.

«Возвращение инфляции к цели в 2024 году и её дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — подчеркнули в Банке России.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 16 февраля на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности назвал повышение ставки Банком России временной мерой.

Он также отметил, что нужны точечные меры поддержки, особые механизмы поддержки промышленности.

25 января Путин на встрече со студентами в Калининграде заявил, что реальные доходы россиян в прошлом году росли быстрее инфляции. Глава государства также отметил рост уровня реальных располагаемых доходов населения.

До этого в ходе совещания российский лидер заявил, что инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,4%. Такой уровень инфляции является вызовом для экономики страны, сказал президент.

Также в ходе совещания президент заявил, что ВВП России по итогам 2023 года при уточнении может оказаться выше 3,5%, а зарплаты за десять месяцев 2023 года выросли на 7,7% в реальном выражении. Такой рост является существенным, но нужно не забывать «сопоставлять» его с уровнем инфляции, добавил глава государства.

Кроме того, на встрече с участниками спецоперации в военном госпитале в Москве Путин отметил, что уровень инфляции в России увеличился незначительно и является контролируемым. Экономика функционирует устойчиво, при этом в ней происходят структурные изменения, добавил тогда президент.