Вашингтон, 16 февраля, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Российские танки Т-80БВМ превосходят американские M1 Abrams по мобильности. Об этом написал американский журнал Military Watch Magazine.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Танк Т-80БВМ в зоне СВО

В публикации говорится, что раньше в России отдавали предпочтение танкам Т-72 и Т-90 с дизельными двигателями, так как они дешевле в эксплуатации, чем Т-80, у которых газотурбинная силовая установка.

Отмечается, что такие двигатели значительно увеличивают потребности Т-80 в техническом обслуживании, но, несмотря на это, обеспечивают существенное преимущество в мобильности.

Журналисты обратили внимание, что, кроме Т-80БВМ, только американский M1 Abrams оснащён газотурбинным двигателем.

«Однако, будучи гораздо меньшим танком, чем Abrams, Т-80 обладает гораздо более высоким соотношением мощности и веса, при этом всё ещё имеет больший калибр орудия», — пишет издание.

Как передавало ИА Регнум, 4 января стало известно, что в подразделения Вооружённых сил РФ на запорожском направлении впервые поступили модернизированные танки Т-80БВМ. По словам одного из командиров танкового подразделения ВС РФ, танк имеет ряд новых и улучшенных характеристик, которые делают его очень эффективным на поле боя. Также он отметил, что на танк устанавливаются дополнительные модули бронезащиты, которые выдерживают попадание FPV-дронов, РПГ и ПТУР. Кроме того, преимуществами нового танка перед другими, такими как «Леопард», являются его надёжность и проходимость.

Военнослужащие Западного военного округа рассказали о преимуществах и работе «летающих» танков Т-80БВ, которые прекрасно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции. Машина быстро ездит и называется «летающим» танком за счёт своего двигателя, потому что его мощность более 1 тыс. кубов.

В свою очередь, издание Forbes написало, что танки М-1 Abrams в ходе боевых действий на Украине могут прийти в негодность из-за необходимости очистки хрупких фильтров двигателя каждые 12 часов, что требует большого количества топлива. По мнению авторов, именно фильтры двигателя Abrams могут превратиться в главную головную боль украинских бойцов. Уточняется, что, если экипаж будет пренебрегать регулярной очисткой этих деталей, это может стать причиной такой серьёзной поломки двигателя, что боевую машину придётся отправлять на длительный ремонт в Польшу.